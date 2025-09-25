Canottaggio il quattro di coppia conquista il titolo iridato! Il due senza senior femminile resta ai piedi del podio ai Mondiali

Si sblocca subito il medagliere dell’Italia ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, che oggi vede andare in scena le prime 6 finali, delle quali 4 nelle specialità olimpiche e 2 in quelle non olimpiche: a Shanghai, in Cina, a conquistare l’ oro ed il titolo iridato è il quattro di coppia senior maschile Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, mentre l’altro equipaggio azzurro presente nell’ultimo atto, quello del due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato, resta ai piedi del podio, chiudendo quarto. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel quattro di coppia senior maschile Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili conquistano la medaglia d’oro a 7 anni di distanza dai Mondiali di Plovdiv 2018, quando sull’imbarcazione azzurra con gli ultimi tre azzurri c’era Filippo Mondelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

