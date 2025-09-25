Cannoni mitragliere e sistema SAAM-ESD | anche la nave Alpino in soccorso alla Flotilla

Non solo la fregata multiruolo Fasan. L' Italia invierà una seconda nave verso l'area dove naviga la Global Sumud Flotilla. Il suo obiettivo? Proprio come la Fasan, garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla stessa Flotilla, che nelle ultime ore ha denunciato esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni ad alcune sue imbarcazioni in navigazione in acque internazionali in Grecia e dirette a Gaza. " Ho disposto l'invio di un'altra nave, la Alpino, che dispone di altre capacità se mai servissero ", ha fatto sapere il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

