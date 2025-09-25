Cannavaro rifiuta la Nazionale | per lui un’altra grande chiamata

Fabio Cannavaro ha ricevuto una grande proposta da Commissario Tecnico in Nazionale, ma che avrebbe rifiutato per una grande chiamata. Lo rivela il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha svelato le ultime notizie riguardanti Fabio Cannavaro e la sua nomina in panchina. Accostato a diversi club italiani, il Pallone d’Oro 2006 non ha mai ricevuto una vera e propria chance in Serie A. Non è chiaro il motivo considerando l’esperienza buona vissuta a Udine – ottenne una salvezza nelle ultimissime giornate di campionato – e tenendo in conto pure che per i suoi colleghi il destino è stato diverso, con più di un’occasione che invece è stata concessa ai suoi ex compagni di squadra di quell’Italia che ha cambiato per sempre la storia del nostro calcio nei primi anni del duemila. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

