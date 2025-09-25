Cannavaro ha rifiutato questa panchina! L’ex Juve ha un desiderio chiaro per il suo futuro ecco dove vorrebbe allenare Arrivano aggiornamenti importanti

Cannavaro ha detto no a questa panchina! L’ex Juve ha questo desiderio per il suo futuro, dove vorrebbe allenare. Aggiornamenti importanti. Un “no” che la dice lunga sulle sue ambizioni. Fabio Cannavaro ha rifiutato la panchina della nazionale cinese. Come riportato da Sportmediaset, l’ex difensore della Juventus e Pallone d’Oro ha declinato la prestigiosa offerta perché il suo obiettivo è uno solo: tornare ad allenare in Europa, con la Serie A in cima alla lista dei suoi desideri. Il “no” alla Cina per aspettare l’Europa. L’offerta della federazione cinese era concreta e importante, ma non è bastata a convincere il campione del mondo 2006. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

