Cani in vacanza? Arriva la tassa di soggiorno pure per loro | quanto dovranno pagare

Portare il cane in vacanza potrebbe diventare un po’ più costoso. Almeno se la destinazione è l’Alto Adige. La Provincia autonoma di Bolzano, infatti, si prepara a introdurre una nuova tassa sul soggiorno per gli amici a quattro zampe. Dal primo gennaio 2026, ogni turista che viaggerà con il proprio cagnolino dovrà pagare 1,50 euro al giorno in aggiunta alla tradizionale imposta di soggiorno. E non finisce qui: per i residenti, tornerà anche la tassa annuale sul possesso del cane, abolita a livello nazionale nel 2008. L'importo stimato è di circa 100 euro l’anno per animale, con una possibile esenzione di due anni per chi, negli scorsi anni, aveva aderito al progetto (ormai archiviato) di registrazione del Dna del proprio cane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cani in vacanza? Arriva la tassa di soggiorno pure per loro: quanto dovranno pagare

