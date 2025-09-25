Cani e gatti in una casa buia e sporca con poca acqua e una finestra con sbarre | denunciata una donna

Una donna di circa 50 anni è stata denunciata dopo un sopralluogo dei carabinieri forestali in un’abitazione di Coazze. I militari del nucleo carabinieri forestale di Giaveno, in collaborazione con il servizio veterinario dell’Asl TO3, hanno trovato, due cani e sette gatti detenuti in condizioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Cani e gatti tra i rifiuti e senza cibo, denunciata una donna - E' la situazione che hanno trovato i carabinieri forestali a Coazze, nel Torinese, che hanno denunciato una donna per maltrattamenti. Scrive rainews.it

Cani e gatti segregati tra escrementi e buio: animali sequestrati dai Carabinieri Forestali (VIDEO) - Due cani malnutriti e sette gatti al buio senza cibo: scatta il sequestro e l’affidamento all’Enpa. Segnala giornalelavoce.it