Candidati alle regionali la città fa tredici
Sono 37.279 i civitanovesi chiamati alle urne per l’elezione del presidente della giunta e per il rinnovo del consiglio regionale delle Marche, e nel dato sono inclusi anche i 4.444 iscritti al registro Aire perché residenti all’estero. In attesa del risultato, Civitanova fa tredici perché tanti sono gli aspiranti a una poltrona in Regione che vivono all’ombra del campanile di Cristo Re, una truppa che si contende una media di 2.800 preferenze a testa. Un record di partecipazione alle varie liste, equanimemente suddiviso: sei al centro destra, altrettanti al centro sinistra e una candidata presidente di una lista svincolata dai partiti e dalle coalizioni, Beatrice Marinelli, a capo della lista Evoluzione nella Rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
