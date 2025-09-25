Candeggina nella borraccia | studentessa finisce in ospedale confessa un compagno di classe
Un odore anomalo, un sorso che si trasforma in malore e la corsa in ospedale. Attimi di paura ad Avola, in provincia di Siracusa, dove una studentessa è rimasta vittima di uno “scherzo” che poteva avere conseguenze drammatiche. Un compagno di scuola, infatti, ha confessato di aver versato candeggina nella borraccia della giovane, convinto di fare una bravata. La corsa all’ospedale, poi la confessione: “Era uno scherzo”. La ragazza, accortasi subito del sapore e dell’odore insolito, ha interrotto l’assunzione della bevanda e si è rivolta ai docenti, che hanno immediatamente avvisato la dirigente scolastica e la famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
