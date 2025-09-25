Cancro urologico 87 mila nuove diagnosi l’anno | sfida qualità di vita
In Italia, ogni anno, oltre 87mila persone scoprono di avere un tumore urologico; otto su dieci riescono a superarlo, ma la sfida ora è restituire loro una quotidianità integra, anche sul piano sessuale, con terapie sempre più mirate e meno invasive. Un panorama in rapida evoluzione Superata la soglia del milione di connazionali che convivono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: cancro - urologico
Rimosso tumore rene e prostata in un unico intervento all' ospedale dell' Aquila Asportato cancro di rene e prostata con un unico intervento, tramite robot chirurgico. Il complesso intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dal reparto di Urologia dell’ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, in Italia oltre 87mila nuovi casi l’anno di neoplasie urologiche - I tumori urologici in Italia fanno registrare ogni anno più di 87mila nuove diagnosi. Scrive msn.com