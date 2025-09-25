cancellare la manovra mozione in consiglio

Sarà discussa oggi in Consiglio regionale la mozione per cancellare la manovra fiscale da 184 milioni di euro. È quanto annuncia il consigliere regionale Nilo Arcudi (Tp-Uc). "La mozione – spiega - smonta la narrazione di un’emergenza sanitaria, evidenziando come la Corte dei Conti abbia ridimensionato il presunto ‘scostamento’ da 243 milioni a un disavanzo reale di soli 34,2 milioni di euro. A questo si aggiungono i bilanci consolidati della Regione, in attivo per 61 milioni nel 2023 e 57 milioni nel 2024. I numeri smentiscono la propaganda della Giunta. Mentre i bilanci consolidati regionali chiudevano con un attivo significativo, si spaventavano gli umbri con un finto buco del bilancio sanitario, usando dati che la stessa Corte ha definito ‘incongruenti’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

