Canale 5 rimpiazza Sal Da Vinci con La Notte nel Cuore
Canale 5 ha il suo Montalbano ed è La Notte nel Cuore. Se il celebre commissario, interpretato da Luca Zingaretti, ha ‘arrestato’, seppur in replica, gli esordi di Buongiorno, Mamma! 3 e Io Canto Family, la soap turca è stata scelta da Mediaset per limitare i danni in vista del debutto di una nuova fiction Rai. Domenica scorsa se l’è dovuta vedere, nella sua consolidata collocazione, con Balene – Amiche per Sempre, stasera dovrà fare gli straordinari contro La Ricetta della Felicità, in barba a Sal Da Vinci. Per schierare la ‘turcata’, Mediaset ha annullato, infatti, il previsto concerto del cantante napoletano, programmato per questa sera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
