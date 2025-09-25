Canale 5 rimpiazza Sal Da Vinci con La Notte nel Cuore | la scelta Mediaset per sfidare Rai 1

La sfida tra Rai e Mediaset non conosce tregua. Dopo i recenti flop musicali in prima serata, Canale 5 cambia ancora le carte in tavola: al posto del concerto di Sal Da Vinci, previsto in palinsesto, andrà in onda La Notte nel Cuore, dizi turca che la rete di Cologno Monzese ha scelto per contrastare l’esordio della nuova fiction Rai La Ricetta della Felicità, con Cristina Capotondi e Lucia Mascino. Una decisione che riflette la strategia di Mediaset: puntare su prodotti consolidati e capaci di garantire ascolti stabili, anche a costo di sacrificare eventi speciali e concerti con grandi ospiti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

