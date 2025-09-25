Campus Dante Alighieri avanti | chiudono alcune strade per i lavori

Tempo di lettura: 2 minuti  Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo Campus Dante Alighieri tra via Piave e il Rione Corea (CLICCA E LEGGI QUI), e d a venerdì 26 settembre e ntrerà un’ulteriore fase operativa che comporterà restrizioni anche sulla viabilità: alcune strade in corrispondenza delle intersezioni con via Piave verranno chiuse al traffico per permettere l’esecuzione in sicurezza delle opere programmate. Il progetto del nuovo campus avviato dopo la demolizione dell’ex edificio scolastico Dante Alighieri, prevede la costruzione di un complesso scolastico che ospiterà scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con spazi didattici, palestra, strutture sportive, auditorium, aree verdi e piazze di aggregazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

