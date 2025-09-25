Campionati mondiali di apnea a Cipro Ora ad atleta ucraina

Tv2000.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai campionati mondiali di apnea, in corso a Cipro, ha conquistato l’oro un’atleta ucraina. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Cipro - Campionati mondiali di apnea: il "tuffo" da 75 metri che vale l'oro per l'atleta ucraina - Ecco l'immersione, in gergo tecnico il "tuffo" di Kataryna Sadurska, ucraina, attuale detentrice del record mondiale. Si legge su repubblica.it

campionati mondiali apnea ciproMondiali di apnea: la discesa nel blu che vale oro per la campionessa ucraina - L’ucraina Kateryna Sadurska ha vinto la medaglia d'oro ai Campionati mondiali AIDA di apnea a Cipro con un’immersione di 75 metri ... Come scrive msn.com

