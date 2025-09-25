Campionati mondiali di apnea a Cipro Ora ad atleta ucraina
Ai campionati mondiali di apnea, in corso a Cipro, ha conquistato l’oro un’atleta ucraina. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Campionati italiani assoluti. Due ori e un argento. Bicelli forza nove con rotta sui Mondiali
Da Spoltore a Malmö per conquistare due argenti ai campionati mondiali di karate: un trionfo per Chiara Berardocco
Health Qigong è disciplina che promuove il benessere psicofisico. Zaffelli cerca gloria ai campionati mondiali
Cipro - Campionati mondiali di apnea: il "tuffo" da 75 metri che vale l'oro per l'atleta ucraina - Ecco l'immersione, in gergo tecnico il "tuffo" di Kataryna Sadurska, ucraina, attuale detentrice del record mondiale.
