Campionati Mondiali ciclismo 2025 | l’Australia vince l’oro nella staffetta mista quarta l’Italia

Ai Campionati Mondiali di ciclismo 2025, in corso di svolgimento in Rwanda, l’Australia ha conquistato l’oro nella staffetta mista precedendo Francia e Svizzera, mentre l’Italia si è dovuto accontentare del quarto posto per una serie di difficoltà incontrate lungo il percorso. CAMPIONATI MONDIALI CICLISMO 2025: L’AUSTRALIA TRIONFA NELLA STAFFETTA MISTA, ITALIA GIU’ DAL PODIO Gli azzurri hanno avuto problemi fin dall’inizio con Matteo Sobrero, lasciando Mattia Cattaneo e Marco Frigo il.compito di tenere alto il ritmo. Nonostante la defezione i due italiani sono passati al primo intermedio con undici secondi di ritardo dall’Australia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

