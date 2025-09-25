Campinoti Fi | Il centro è in abbandono
Il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Empoli del fare, Simone Campinoti, interviene in merito al problema delle chiusure dei negozi in centro storico attaccando l’amministrazione comunale. "Sperando fosse avvenuto un miracolo, ho fatto qualche giro in centro per vedere se davvero la situazione fosse cambiata, ma ho potuto solo constatare che, salvo nei momenti delle feste che ovviamente attirano visitatori ma non compratori, accade che finita la festa, come nella favola di Cenerentola, quella che era una sfavillante carrozza torna a essere una zucca e i cavalli dei topolini". "Lo spettacolo che ho visto - aggiunge Campinoti - è desolante, a fronte di un coraggioso che apre, altri massicciamente chiudono o stanno per farlo e questo darà un’ulteriore spallata per rendere il centro un posto ancora più deprimente di oggi, dove resistono aperti solo Bar, ma anche questi con cambi di gestione frequenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il candidato di #forzaitalia sul tema del commercio. "Se oggi esiste questa situazione non è casuale, sembra quasi ci fosse un progetto lontano per favorire solo un marchio commerciale a danno di tutto il resto"
