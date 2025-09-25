Campania Nappi Lega | la compagnia teatrale di ‘De Luca e soci’ mette in scena la commedia del Faro
Nappi (Lega): “Il Faro di De Luca non si farà, finita la stagione dello sperpero in Campania”. “ Ogni giorno assistiamo a un nuovo spettacolo della compagnia teatrale ‘Il pappaFico’. Oggi è stata proposta al pubblico la commedia del Faro, la storia della nuova faraonica sede della Regione Campania che De Luca, in qualità di successore di sé stesso, si propone di voler realizzare a tutti i costi. A questo punto aspettiamo che dopo Manfredi, che ha espresso le proprie riserve sull’opera, entrino in scena tutti gli altri attori della compagnia per comprendere se sono d’accordo con il copione stabilito dal capocomico di Salerno, o se lo sovvertiranno completamente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: campania - nappi
Campania, Nappi (Lega): “Pd e M5S tacciono sull’appalto Eav”
Campania, Nappi (Lega): “De Luca distribuisce nomine a raffica”
Campania, più docenti e personale ATA: Nappi (Lega) ringrazia Valditara per l’attenzione al Sud
Severino Nappi. . Cori da stadio e ipocrisia della sinistra. Non sapendo più a cosa attaccarsi strumentalizzano i cori di 4 ragazzini. Ridicolo però che a fare questi attacchi sia chi negli ultimi 10 anni ha sempre di più impoverito la Campania e tutto il Sud distrug - facebook.com Vai su Facebook
La sinistra in Campania è tornata al suo teatrino di sempre con liti, colpi bassi e poltrone da spartire. Calenda attacca "l'agghiacciante" coalizione tra Fico, PD, De Luca e scoppiano le polemiche: mentre il "piatto largo" litiga, di progetti e idee per i cittadini nean - X Vai su X
Campania, Nappi (Lega): “Da indagine per corruzione nuove lunghe ombre su gestione sanità regionale” - "Restiamo sempre e comunque garantisti, ma l'indagine per corruzione in concorso che vede coinvolto il presidente della Commissione ... Lo riporta sciscianonotizie.it
Campania, Nappi (Lega): “A sinistra i veri antimeridionalisti, hanno affossato il Sud e la Campania” - "L'erede del cacicco scalda i muscoli dell'ipocrisia pelosa in vista del nuovo incarico, frutto del 'patto del pappaFico'. sciscianonotizie.it scrive