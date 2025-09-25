Campania Mastella avvisa il centrosinistra | Non basta il campo largo

Lidentita.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non basterà il campo largo a vincere le Regionali in Campania e se lo dice un vecchio saggio della politica come Clemente Mastella c’è da credergli. Il sindaco di Benevento ha ribadito il suo impegno in vista dell’impegno politico nella sua Regione ma crede che il centrosinistra debba darsi una mossa. E, possibilmente, presto. Mastella, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

campania mastella avvisa il centrosinistra non basta il campo largo

© Lidentita.it - Campania, Mastella avvisa il centrosinistra: Non basta il campo largo

In questa notizia si parla di: campania - mastella

In Campania Mastella abbraccia Fico e allontana De Luca

Aumento tariffe idriche Alto Calore, Mastella: “Sarebbe errore, non voteremo: piuttosto si persegua uguaglianza fiscale in Campania, come da legge”

Mastella dà i numeri: “In Campania ho 80mila voti”. E l’attacco frontale a De Luca

campania mastella avvisa centrosinistraL’alleanza con Mastella divide i 5 Stelle: “Scelta mai condivisa” - Valle Caudina arriva un appello rivolto a Roberto Fico, candidato presidente per la Regione Campania del M5S e de ... Lo riporta ilsannioquotidiano.it

campania mastella avvisa centrosinistraRegionali in Campania, Clemente Mastella: «Farò la mia lista, chi lo vuole viene con me» - Già queste ultime sono poco rappresentate, se poi scatta il quoziente pieno ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Mastella Avvisa Centrosinistra