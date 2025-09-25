Camion perde olio sull’A19 maxi incidente con undici veicoli coinvolti | autostrada chiusa

Maxi incidente con 11 veicoli coinvolti per una chiazza d'olio sullautostrada A19 Palermo-Catania all'altezza di Trabia, all'interno della galleria Camercia 2. Secondo quanto rende noto l'Anas il traffico è provvisoriamente chiuso in direzione Palermo. “La circolazione - fanno sapere - è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

