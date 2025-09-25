Camilluccia le vespe invadono la camera di una 95enne | salva grazie alla colf
Ha trascorso una notte da incubo una donna di novantacinque anni, residente in via Cortina d’Ampezzo. L’anziana è stata ripetutamente attaccata dalle vespe e solo la prontezza di una sua collaboratrice domestica le ha permesso di restare in vita.Il tentativo maldestro di murare il nido“La signora. 🔗 Leggi su Romatoday.it
