Camilla Scaglia scomparsa a Roma l' appello per ritrovarla

Romatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camilla Scaglia, 18 anni, è scomparsa a Roma il 23 settembre. E da allora la famiglia non ha più notizie. La ragazza ha fatto perdere le sue tracce dalla zona Eur-Montagnola. A lanciare l'appello per ritrovarla l'associazione Penelope Odv Lazio.La scomparsa di Camilla ScagliaCamilla Scaglia, che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

