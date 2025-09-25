Camilla Scaglia scomparsa a Roma l' appello per ritrovarla

Camilla Scaglia, 18 anni, è scomparsa a Roma il 23 settembre. E da allora la famiglia non ha più notizie. La ragazza ha fatto perdere le sue tracce dalla zona Eur-Montagnola. A lanciare l'appello per ritrovarla l'associazione Penelope Odv Lazio.La scomparsa di Camilla ScagliaCamilla Scaglia, che. 🔗 Leggi su Romatoday.it