Camilla Scaglia scomparsa a 18 anni da Roma l'appello | Ha bisogno d'aiuto
Sono giorni di apprensione per i famigliari di Camilla Scaglia, 18enne scomparsa da Roma il 23 settembre scorso. L'appello dei famigliari: "Ha bisogno di aiuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: camilla - scaglia
In questo video Rezza si scaglia contro un collega perché a suo dire bloccherebbe i lavori del #CTS "perché una ragazza (Camilla #Canepa n.d.r.) è morta". Di fronte alle rimostranze risponde "io ho fatto circolari". Capite bene perché al #NITAG non potevano - X Vai su X
… Gli italiani stanno vedendo un altro film. Sarebbe divertente, se non fosse penoso, vedere come la Borgonzoni si scaglia contro gli amici di Meloni che fottono soldi destinati al cinema. Ma i soldi destinati al cinema si fottevano anche negli anni passati. E chi - facebook.com Vai su Facebook
Camilla Scaglia scomparsa a 18 anni da Roma, l’appello: “Ha bisogno d’aiuto”; Emergenza scomparsi alla Montagnola. L'appello per trovare Milly: Aiutateci è una ragazza fragile.
Camilla Scaglia scomparsa a 18 anni da Roma, l’appello: “Ha bisogno d’aiuto” - Sono giorni di apprensione per i famigliari di Camilla Scaglia, 18enne scomparsa da Roma il 23 settembre scorso ... Segnala fanpage.it