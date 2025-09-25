Camilla e Kate Middleton retroscena curiosi | la furia della regina la principessa umiliata

La visita di Donald Trump a Windsor ha scatenato non solo l’attenzione dei media internazionali, ma anche tensioni interne alla famiglia reale britannica. Protagoniste della scena sono state Camilla, regina consorte, e Kate Middleton, la principessa del Galles, che hanno dato vita a un vero e proprio scontro silenzioso ma carico di significati. Se da un lato Camilla ha voluto ribadire la sua autorità accanto al re e di fronte a un ospite tanto ingombrante come l’ex presidente americano, dall’altro Kate ha saputo, con il suo carisma, catalizzare su di sé sguardi e riflettori. L’episodio più clamoroso sarebbe avvenuto proprio a ridosso dell’arrivo di Trump. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it