Camilla e Kate Middleton retroscena curiosi | la furia della regina la principessa umiliata
La visita di Donald Trump a Windsor ha scatenato non solo l’attenzione dei media internazionali, ma anche tensioni interne alla famiglia reale britannica. Protagoniste della scena sono state Camilla, regina consorte, e Kate Middleton, la principessa del Galles, che hanno dato vita a un vero e proprio scontro silenzioso ma carico di significati. Se da un lato Camilla ha voluto ribadire la sua autorità accanto al re e di fronte a un ospite tanto ingombrante come l’ex presidente americano, dall’altro Kate ha saputo, con il suo carisma, catalizzare su di sé sguardi e riflettori. L’episodio più clamoroso sarebbe avvenuto proprio a ridosso dell’arrivo di Trump. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla
Camilla e l’aspetto più giovane a 78 anni, merito del nuovo look ispirato a Kate?
Re Carlo III preferisce fiction a sfondo storico, la regina Camilla non si perde quelle più scandalose e Kate Middleton è una fan di "Downton Abbey"
«La regina Camilla furiosa con Kate durante la cena con Donald Trump: le ha detto "spostati", lei si è sentita umiliata» - Durante la visita di Donald Trump a Windsor, Camilla — regina consorte — ha difeso con fermezza il suo ruolo. Secondo msn.com
Kate ruba la scena a Camilla, il gesto di stizza della regina davanti a Melania Trump - La principessa conversa amabilmente con la first lady; la regina consorte la tocca sulla spalla per farla spostare. Si legge su msn.com