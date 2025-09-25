Cambio al ' vertice' del consiglio comunale dopo le dimissioni del presidente della Comunità Montana
Cambio alla guida del Consiglio comunale: la consigliera Monica Ottaviani è stata eletta all’unanimità nuova presidente dell’assise cittadina, subentrando a Fabio Civitillo, dimessosi nella scorsa seduta istituzionale.Civitillo, che resta in carica come consigliere e mantiene anche la presidenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
