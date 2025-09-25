Cambio al ' vertice' del consiglio comunale dopo le dimissioni del presidente della Comunità Montana

Casertanews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio alla guida del Consiglio comunale: la consigliera Monica Ottaviani è stata eletta all’unanimità nuova presidente dell’assise cittadina, subentrando a Fabio Civitillo, dimessosi nella scorsa seduta istituzionale.Civitillo, che resta in carica come consigliere e mantiene anche la presidenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambio - vertice

Cambio al vertice del Rotary Club Pisa: Paolo Ghezzi è il nuovo presidente

Cambio al vertice Confesercenti, Gronchi è nuovo presidente

Guardia di Finanza, cambio al vertice del comando di Livorno: l'arrivo del colonnello Forcina e i saluti di Antuofermo

Cambio al vertice di As l’opposizione chiede la discussione in Consiglio - Dopo le polemiche innescate dalla richiesta di dimissioni avanzata dalla vicesindaca Laura Gardella (Fratelli d’Italia e facente funzione di ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Calci, cambio al vertice nel Cif comunale: il saluto del sindaco alla nuova presidente - Calci, 27 giugno 2025 – Il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca Valentina Ricotta hanno incontrato la nuova presidente del Cif di Calci, Fiorella Pastore, ricevuta in sala consiliare con la ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Vertice Consiglio Comunale