Cambiaso verso la panchina? C’è un’ipotesi a sorpresa per la sfida di sabato | le ultimissime novità verso Juve Atalanta
Cambiaso verso la panchina? C’è un’ipotesi a sorpresa per la sfida di sabato: cosa ha in mente Tudor per Juve Atalanta, tutte le ultimissime. La fascia sinistra della Juventus in vista della sfida contro l’ Atalanta di Ivan Juric rimane un punto interrogativo per Igor Tudor. Come riportato da Tuttosport, Andrea Cambiaso, l’esterno che aveva scontato due giornate di squalifica e che è apparso a corto di condizione nell’ultimo match contro il Verona, rischia di sedersi di nuovo in panchina. Questa situazione apre le porte alla possibile titolarità di Juan Cabal, che si candida con forza per una maglia da titolare contro gli orobici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve Inter, Tudor punterà su Kostic al posto di Cambiaso: le indicazioni verso il derby d’Italia
Cambiaso titolare in Israele Italia? L’idea stuzzica Gattuso, ma dipende da un fattore: tutte le novità verso la sfida di domani sera
Juventus Inter, ripresa verso i nerazzurri: rientrano Koopmeiners, Openda e Yildiz. Cambiaso unico assente
Verso #JuveBVB: Rientra #Cambiaso e sarà subito titolare. Giocherà #David al posto di #Vlahovic, pronto a subentrare. Resta da capire chi affiancherà #Yildiz, il ballottaggio è tra #Koopmeiners ed #Openda.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gattuso sarebbe pronto a schierare il giocatore della Juventus dal primo minuto Anche Locatelli verso la titolarità