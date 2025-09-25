Cambiaso verso la panchina? C’è un’ipotesi a sorpresa per la sfida di sabato | le ultimissime novità verso Juve Atalanta

Cambiaso verso la panchina? C’è un’ipotesi a sorpresa per la sfida di sabato: cosa ha in mente Tudor per Juve Atalanta, tutte le ultimissime. La fascia sinistra della Juventus in vista della sfida contro l’ Atalanta di Ivan Juric rimane un punto interrogativo per Igor Tudor. Come riportato da Tuttosport, Andrea Cambiaso, l’esterno che aveva scontato due giornate di squalifica e che è apparso a corto di condizione nell’ultimo match contro il Verona, rischia di sedersi di nuovo in panchina. Questa situazione apre le porte alla possibile titolarità di Juan Cabal, che si candida con forza per una maglia da titolare contro gli orobici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

