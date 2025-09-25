Cambiamo Sguardo il percorso CBM che rende le classi inclusive

La ripresa delle lezioni riporta al centro un tema cruciale: offrire a ogni studente un ambiente che riconosca e valorizzi le differenze. Con questo obiettivo CBM Italia rilancia il programma “Cambiamo Sguardo”, percorso formativo ideato per trasformare il linguaggio e le pratiche didattiche in strumenti di vera inclusione. Il potere delle parole nell’inclusione Quando nei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

