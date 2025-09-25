Cambiaghi l’emozione della prima volta | Siamo forti e questo gruppo cresce

BIRMINGHAM (Inghilterra) Da Vimercate s’intravedeva già Birmingham? Vallo a sapere. Di sicuro il ragazzino Nicolò Cambiaghi vide presto Zingonia e il settore giovanile dell’ Atalanta: tutto è cominciato lì. Stanotte invece comincia l’avventura del Bologna in Europa League, che coincide con la prima volta in Europa del classe 2000. "Il debutto europeo è emozionante – dice Cambiaghi –. L’anno scorso di questi tempi ero alle prese con l’infortunio al ginocchio, da cui per fortuna mi sono ripreso in fretta. E adesso sono qui". Seguito sottinteso: con la speranza di giocare. E’ una speranza che Cambiaghi si gioca ad armi più o meno pari con Rowe, l’altro candidato a un posto da titolare sulla corsia sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

