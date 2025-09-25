Cambia l’accesso al lavoro | il 58% dei giovani usa l’AI per scrivere il CV

di Monica Sozzi, del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS dell’ 8 09 2025 La Generazione Z (le persone nate tra la metà degli anni ’90 e il 2010 circa) ha già accolto l’intelligenza artificiale come parte integrante della propria vita. Secondo l’indagine AI e giovani: sfide e opportunità per chi guida la Gen Z verso il lavoro dell’ Osservatorio Jobiri 2025, condotta tra gennaio e dicembre 2024 su 1.015 giovani italiani tra i 19 e i 27 anni, il 64% degli universitari italiani utilizza strumenti di AI almeno una volta alla settimana, il 58% li impiega per scrivere curriculum vitae e il 41% li adotta per prepararsi ai colloqui. 🔗 Leggi su Ildenaro.it