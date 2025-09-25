Cambia la classifica di chi ha vinto più volte il Motomondiale | Valentino Rossi scende a 7 Marquez a 6

Con l'arrivo di Liberty Media la MotoGP sta per riscrivere la storia: i titoli vinti in 125, 250, 350, Moto2 e Moto3 non saranno più considerati mondiali. Rossi passa da 9 a 7, Marquez da 8 a 6, Agostini dimezzato, Nieto e Biaggi "cancellati". 🔗 Leggi su Fanpage.it