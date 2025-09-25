Cambia la classifica di chi ha vinto più volte il Motomondiale | Valentino Rossi scende a 7 Marquez a 6
Con l'arrivo di Liberty Media la MotoGP sta per riscrivere la storia: i titoli vinti in 125, 250, 350, Moto2 e Moto3 non saranno più considerati mondiali. Rossi passa da 9 a 7, Marquez da 8 a 6, Agostini dimezzato, Nieto e Biaggi "cancellati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cambia - classifica
Wimbledon, Sinner "scappa" da Alcaraz: ecco come cambia la classifica Atp
Wimbledon, come cambia la classifica Atp dopo la vittoria di Sinner
Come cambia la classifica del Tour de France con il ritiro di Evenepoel: incerta la corsa al podio
Cambia la classifica nel Girone B di Eccellenza. L'Arce ha ottenuto la vittoria a tavolino per 3-0 contro il Tivoli che lo scorso 14 settembre aveva schierato Ciro Fumo che non avrebbe dovuto prendere parte alla sfida perché squalificato. - facebook.com Vai su Facebook
La classifica senza errori arbitrali, come cambia la Serie A senza sviste degli arbitri - X Vai su X
CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen torna in corsa? (Gp Azerbaijan Baku) - Classifica Formula 1 2025: il Mondiale piloti e costruttori dopo il Gp Azerbaijan Baku, Max Verstappen arriva a 69 punti da Oscar ... Si legge su ilsussidiario.net
Diretta Vuelta 2025, classifica/ David Gaudu ha vinto la 3^ tappa, Vingegaard leader! (oggi 25 agosto) - Diretta Vuelta 2025, classifica: orario e risultato live della San Maurizio Canavese- Come scrive ilsussidiario.net