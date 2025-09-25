Cambia il trasporto pubblico | più corse per ospedale e frazioni e shuttle con l' Unitus

Più bus per l'ospedale Santa Rosa, una nuova linea shuttle, collegamenti per le sedi universitarie e più corse per San Martino. Cambia pelle il trasporto pubblico con una prima sostanziale modifica a orari e tratte, nell'attesa del totale restyling attraverso la nuova flotta e le nuove pensiline. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

