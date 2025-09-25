Camavinga si dà al basket | tiro ed esultanza da star Rodrygo se la ride
I talenti di Eduardo Camavinga non hanno limiti. Oltre a essere un mago dei balletti, il centrocampista del Real Madrid se la cava bene anche a basket: che canestro durante un allenamento! E il videomaker? Nientemeno che Rodrygo Goes, che ride dopo aver visto l'esultanza del compagno di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
