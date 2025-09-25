Camavinga si dà al basket | tiro ed esultanza da star Rodrygo se la ride

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I talenti di Eduardo Camavinga non hanno limiti. Oltre a essere un mago dei balletti, il centrocampista del Real Madrid se la cava bene anche a basket: che canestro durante un allenamento! E il videomaker? Nientemeno che Rodrygo Goes, che ride dopo aver visto l'esultanza del compagno di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

camavinga si d224 al basket tiro ed esultanza da star rodrygo se la ride

© Gazzetta.it - Camavinga si dà al basket: tiro ed esultanza da star, Rodrygo se la ride

In questa notizia si parla di: camavinga - basket

Real Madrid: Camavinga fenomenale a basket VIDEO - Le doti tecniche in mezzo al campo sono indiscutibili, ma il centrocampista francese del Real Madrid, Camavinga mostra il suo talento anche a basket. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Camavinga D224 Basket Tiro