caltanissetta confiscati beni per 300mila euro a tre imprenditori

(LaPresse) La Guardia di Finanza Caltanissetta ha dato esecuzione a due diversi provvedimenti di confisca emessi dal Tribunale a carico di tre soggetti responsabili del reato di indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali mediante l’utilizzo di crediti fittizi. I provvedimenti sono frutto di due sentenze di condanna emesse a carico di due imprenditori del settore tessile e di un consulente, tutti operanti nel Nord Italia, per un ammontare complessivo di circa 300.000 euro. Le decisioni del Tribunale traggono origine dagli esiti di una complessa e articolata attività di indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica nissena, che ha visto coinvolti numerosi imprenditori operanti su tutto il territorio nazionale, i quali hanno proceduto a evadere il fisco e gli enti previdenziali avvalendosi dell’intermediazione di un noto consulente della Provincia, ideatore e promotore di un collaudato sistema fraudolento basato sull’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione di effettive esposizioni debitorie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

