Call of Duty | Black Ops 7 Activision svela tanti dettagli sulla modalità Zombi

Sono stati svelati i primi dettagli sull’attesissima modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7, che riprenderà la narrazione direttamente dal finale di “Reckoning” di Black Ops 6. I giocatori si tufferanno in una nuova, terrificante avventura a partire dal 14 novembre. Di seguito i principali aggiornamenti in arrivo con Black Ops 7 Zombi. La più grande mappa Zombi di sempre: “Ashes of the Damned” Un’ambientazione immensa: Al lancio sarà disponibile “Ashes of the Damned”, la prima mappa basata su round, descritta come la più grande nella storia di Zombi. L’intera esperienza si svolgerà nel “cuore pulsante” dell’Etere Oscuro. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 7, Activision svela tanti dettagli sulla modalità Zombi

