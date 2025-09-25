Calhanoglu Inter il turco torna ad essere un punto fermo anche per Chivu | prospettiva ribaltata rispetto all’estate

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il vero perno della nuova Inter di Cristian Chivu resta Hakan Calhanoglu. La tanto annunciata rivoluzione tattica estiva non è decollata, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, e il tecnico romeno ha scelto di rifugiarsi nella sicurezza del 3-5-2 ereditato da Simone Inzaghi. Il turco, classe 1994, è tornato al centro della scena come regista, confermato al comando della manovra. In estate si era ipotizzato un cambio radicale, con la possibilità di passare a una mediana a due più muscolare e di aprire nuovi scenari offensivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il turco torna ad essere un punto fermo anche per Chivu: prospettiva ribaltata rispetto all’estate

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter

Tuttosport – “Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all’Inter”

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray

Calhanoglu è a Istanbul: giornata importante. Mercoledì il faccia a faccia con l’Inter

64’ Triplo cambio Inter. Fuori Thuram, Calhanoglu e Dumfries: dentro Lautaro, Luis Henrique e Frattesi #InterSassuolo 1-0 #SerieA #ForzaInter - X Vai su X

INTER-SASSUOLO 1-0 (63'): CAMBI INTER Escono Dumfries, Calhanoglu e Thuram Entrano Luis Henrique, Frattesi e Lautaro - facebook.com Vai su Facebook

Retroscena Calhanoglu. “Ecco quanto è durato il primo incontro Inter-Gala. E quel 23 luglio…” - Calhanoglu sembra tornato quello dei giorni migliori: merito anche di Chivu e del suo staff che gli ha fatto una preparazione atletica ad hoc ... Da msn.com

Galatasaray-Calhanoglu? Ecco perchè l’Inter ha detto no! - Si torna a parlare ancora del mancato trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray: interviene il tecnico del club turco. Lo riporta spaziointer.it