Calhanoglu Inter il turco ha convinto Chivu | cosa è cambiato rispetto all’estate

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. L’estate di Hakan Calhanoglu sembrava destinata a segnare la fine della sua avventura all’ Inter. Il turco, classe 1994, reduce da una stagione logorante e segnata da diversi infortuni, era stato dato vicino al Galatasaray e sembrava avviato verso un addio quasi inevitabile. Inoltre, con l’arrivo di Cristian Chivu in panchina al posto di Simone Inzaghi, il rischio di perdere centralità nel progetto tecnico era concreto. E invece, oggi, il numero 20 nerazzurro è tornato esattamente dove era sempre stato: al timone della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

