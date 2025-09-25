Calhanoglu giocherà con il Galatasaray | nuovo assalto a gennaio | ESCLUSIVO

Non è ancora finita tra Hakan Calhanoglu ed il Galatasaray: l’annuncio in diretta sul canale Youtube di CM.IT Il Galatasaray non molla Hakan Calhanoglu. Dopo la ‘telenovela’ estiva, il club turco tornerà all’assalto del centrocampista dell’ Inter, probabilmente già a gennaio. Hakan Calhanoglu ed il Galatasaray: pronto il nuovo assalto (Foto LaPresse) – calciomercato.it È quanto rivelato da Burak Ozdemir, giornalista turco di ‘Fanatik’ che è intervenuto in esclusiva a ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it: “Calhanoglu era un obiettivo già in estate del Galatasaray, ma sarà ancora nel mirino del club turco per gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

