Calendario Serie B 2025 2026 | date giornate risultati classifica

Tutte le informazioni e il programma giornata per giornata del campionato cadetto: calendario Serie B 20252026 La Serie B 20252026 ha preso vita mercoledì 30 luglio 2025, a Mantova, a partire dalle 20, con il sorteggio delle 38 giornate della regular season che si è svolto nella cornice di Palazzo Te. Calendario Serie B 20252026: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

In questa notizia si parla di: calendario - serie

Amichevoli estive 2025: calendario e risultati di tutte e 20 le squadre di Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Serie A Women’s Cup, svelati girone e calendario dell’Inter Women!

BEA Chieri: Il calendario della Prima Squadra in Serie C Interregionale 2025/26 Il Comitato FIP Piemonte ha reso noto il calendario della Serie C Interregionale: BEA Chieri inserita nel Girone A. I Leopardi puntano a essere protagonisti contro avversarie d - facebook.com Vai su Facebook

Calendario Serie A e coppe: le partite delle big fino alla prossima sosta #SkySport #SerieA - X Vai su X

Palermo tra Bari e Monza il calendario dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie B - La Lega Serie B ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata di campionato, definendo così il percorso autunnale del Palermo. Lo riporta goalsicilia.it

Calcio Serie B – Mantova, turnover e sorprese in vista per il tour de force - MANTOVA Chi gioca di meno, solitamente ha un obiettivo: farsi trovare pronto dal mister quando arriva il suo momento. vocedimantova.it scrive