Calciopoli botta e risposta al veleno tra Carraro e Moggi | Io innocente le tue sentenze sono state differenti…
Calciopoli, botta e risposta al veleno tra Carraro e Moggi: tutte le dichiarazioni dell’ex presidente della FIGC. A diciannove anni di distanza, Calciopoli continua a far discutere. L’ultimo capitolo è un botta e risposta al veleno a mezzo stampa tra due dei suoi protagonisti principali: l’ex presidente della FIGC, Franco Carraro, e l’ex Direttore Generale della Juventus, Luciano Moggi. Con una lettera inviata a La Gazzetta dello Sport, Carraro ha replicato duramente a un’intervista rilasciata da Moggi allo stesso quotidiano. Nell’intervista, Moggi aveva accusato Carraro di aver tentato di favorire il Milan nella lotta Scudetto di quegli anni, in virtù del suo passato da presidente rossonero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
