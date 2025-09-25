Calciomercato Juventus caccia al colpo grosso per la mediana | a gennaio la dirigenza può tornare su quel vecchio pallino! Il nome

Calciomercato Juventus, si cerca il grande colpo per la mediana: un vecchio pallino bianconero avrebbe voglia di tornare in Italia. Il calciomercato Juventus guarda con sempre maggiore attenzione a un campionato che fino a pochi anni fa era considerato periferico, ma che ora è ricco di stelle: la Saudi Pro League. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe individuato proprio in Arabia Saudita il profilo ideale per rinforzare il centrocampo di Igor Tudor già a gennaio. Si tratta di un vecchio pallino, un top player che conosce alla perfezione la Serie A e che avrebbe manifestato la volontà di tornare a giocare nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

