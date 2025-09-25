Calciomercato Juventus caccia al colpo grosso per la mediana | a gennaio la dirigenza può tornare su quel vecchio pallino! Il nome

Calciomercato Juventus, si cerca il grande colpo per la mediana: un vecchio pallino bianconero avrebbe voglia di tornare in Italia. Il  calciomercato Juventus  guarda con sempre maggiore attenzione a un campionato che fino a pochi anni fa era considerato periferico, ma che ora è ricco di stelle: la  Saudi Pro League. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da  Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe individuato proprio in  Arabia Saudita  il profilo ideale per rinforzare il centrocampo di  Igor Tudor  già a gennaio. Si tratta di un vecchio pallino, un top player che conosce alla perfezione la  Serie A  e che avrebbe manifestato la volontà di tornare a giocare nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

