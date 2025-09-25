Calciomercato Juve | problema centrocampo per i bianconeri Possibile innesto a gennaio tre i nomi nella lista di Comolli Chi potrebbe arrivare a Torino

Calciomercato Juve: c’è un problema a centrocampo per i bianconeri, con Damien Comolli che potrebbe risolvere con un innesto a gennaio. Un avvio di stagione esaltante non può nascondere un’evidente lacuna. Il centrocampo della Juventus ha bisogno di un rinforzo di qualità e, dopo un calciomercato estivo che ha privilegiato altri reparti, la dirigenza è già al lavoro per programmare un grande colpo a gennaio. L’obiettivo è regalare a Igor Tudor quel metronomo che ancora manca. Lo riporta Gazzetta.it. Thuram e Locatelli non bastano, Koopmeiners un’incognita. Le prime uscite hanno mostrato una mediana solida e fisica, aggrappata alla potenza di Khéphren Thuram e alla regia di Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

