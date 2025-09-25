Calciomercato Juve | problema centrocampo per i bianconeri Possibile innesto a gennaio tre i nomi nella lista di Comolli Chi potrebbe arrivare a Torino
Calciomercato Juve: c’è un problema a centrocampo per i bianconeri, con Damien Comolli che potrebbe risolvere con un innesto a gennaio. Un avvio di stagione esaltante non può nascondere un’evidente lacuna. Il centrocampo della Juventus ha bisogno di un rinforzo di qualità e, dopo un calciomercato estivo che ha privilegiato altri reparti, la dirigenza è già al lavoro per programmare un grande colpo a gennaio. L’obiettivo è regalare a Igor Tudor quel metronomo che ancora manca. Lo riporta Gazzetta.it. Thuram e Locatelli non bastano, Koopmeiners un’incognita. Le prime uscite hanno mostrato una mediana solida e fisica, aggrappata alla potenza di Khéphren Thuram e alla regia di Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio
Calciomercato Juve LIVE: è fatta per l’arrivo di David, a centrocampo spunta l’ipotesi Hjulmand
Novità di calciomercato sulla Juventus Qui - facebook.com Vai su Facebook
Retroscena sul calciomercato La #Juve ci ha provato fino al gong - X Vai su X
Calciomercato Juventus, caccia al colpo grosso per la mediana: a gennaio la dirigenza può tornare su quel vecchio pallino! Il nome - Calciomercato Juventus, si cerca il grande colpo per la mediana: un vecchio pallino bianconero avrebbe voglia di tornare in Italia Il calciomercato Juventus guarda con sempre maggiore attenzione a un ... Si legge su juventusnews24.com
Juventus, il piano per il centrocampo: da Milinkovic-Savic a Tonali, passando per Hjulmand - La dirigenza della Juventus, con il DG Damien Comolli in testa, sa che il centrocampo può essere migliorato, e sta già iniziando a pensare al futuro, con un occhio sia al mercato di gennaio che, ... Lo riporta msn.com