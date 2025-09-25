Calciomercato Juve gli arrivi di Openda e Zhegrova anticipano questa mossa futura | il club bianconero ha voluto giocare d’anticipo Rivelazione su quanto succederà la prossima estate

Calciomercato Juve, il motivo degli arrivi di Openda e Zhegrova è legato a questa mossa futura della prossima estate. Rivelazione sul loro arrivo. Un attacco stellare, forse fin troppo affollato. Ma dietro l’abbondanza di soluzioni offensive della Juventus c’è una strategia precisa: giocare d’anticipo. A svelarla è il giornalista Gianni Balzarini, che ha analizzato le mosse del calciomercato Juve, spiegando come gli acquisti di Openda e Zhegrova siano stati fatti in ottica futura, per prepararsi al già annunciato addio di Dusan Vlahovic. La strategia: anticipare il mercato di un anno. « Io credo che la Juve abbia voluto anticipare di una stagione la situazione », ha spiegato Balzarini sul suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, gli arrivi di Openda e Zhegrova anticipano questa mossa futura: il club bianconero ha voluto giocare d’anticipo. Rivelazione su quanto succederà la prossima estate

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio

Calciomercato Juve LIVE: è fatta per l’arrivo di David, a centrocampo spunta l’ipotesi Hjulmand

Novità di calciomercato sulla Juventus Qui - facebook.com Vai su Facebook

Retroscena sul calciomercato La #Juve ci ha provato fino al gong - X Vai su X

Juve scatenata nell’ultimo giorno di mercato: esce Nico ed entra Zhegrova, Openda è già a Torino; Patatine, Fanta e l'Openda Bounce: chi è il nuovo bomber della Juve; Juventus, ora l'attacco è atomico! Reparto da 233 milioni e 82 gol.

Caos Juve, già fatto fuori Openda: cos’è successo - Importanti dichiarazioni che riguardano il calciomercato della Juve. Come scrive diregiovani.it

Conferenza stampa Openda Juve: la presentazione del nuovo attaccante bianconero, arrivato nell’ultimo giorno di mercato dal Lipsia - Conferenza stampa Openda Juve: la presentazione del nuovo attaccante bianconero, arrivato nell’ultimo giorno di mercato dal Lipsia (inviato all’Allianz Stadium) – Uno dei due grandi colpi delle ultime ... juventusnews24.com scrive