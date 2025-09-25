Calciomercato Inter Sommer in scadenza | c’è un nuovo nome per la porta! L’indiscrezione dall’Inghilterra

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: ecco di chi si tratta. Il futuro della porta nerazzurra è già al centro delle strategie del calciomercato Inter. Con il contratto di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, in scadenza a giugno e il possibile addio a parametro zero, la dirigenza guidata da Marotta e Ausilio ha iniziato a muoversi in anticipo per individuare il nuovo estremo difensore titolare della squadra di Cristian Chivu. Illan Meslier nel mirino. Tra i profili valutati negli ultimi giorni è emerso il nome di Illan Meslier, portiere francese classe 2000 di proprietà del Leeds United, con esperienza consolidata in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter sommer in scadenza c8217232 un nuovo nome per la porta l8217indiscrezione dall8217inghilterra

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Sommer in scadenza: c’è un nuovo nome per la porta! L’indiscrezione dall’Inghilterra

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

calciomercato inter sommer scadenzaNuovo erede di Sommer: l’Inter vola in Premier - Uno degli obiettivi dell’Inter nell’estate del 2026 sarà quello di riuscire a trovare un nuovo portiere visto che l’attuale titolare, Yann Sommer, compirà 37 anni a dicembre ed è pure in scadenza di ... passioneinter.com scrive

calciomercato inter sommer scadenzaCalciomercato Inter, Ausilio pensa al dopo Sommer: nel mirino tre portieri della Serie A - Yann Sommer può dire addio all’Inter: l’Inter pensa a tre profili della Sere A per sostituire il portiere svizzero. Come scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Sommer Scadenza