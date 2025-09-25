Calciomercato Inter Sommer in scadenza | c’è un nuovo nome per la porta! L’indiscrezione dall’Inghilterra

: ecco di chi si tratta. Il futuro della porta nerazzurra è già al centro delle strategie del calciomercato Inter. Con il contratto di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, in scadenza a giugno e il possibile addio a parametro zero, la dirigenza guidata da Marotta e Ausilio ha iniziato a muoversi in anticipo per individuare il nuovo estremo difensore titolare della squadra di Cristian Chivu. Illan Meslier nel mirino. Tra i profili valutati negli ultimi giorni è emerso il nome di Illan Meslier, portiere francese classe 2000 di proprietà del Leeds United, con esperienza consolidata in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com

