Calciomercato Inter sei giocatori in scadenza di contratto | allarme in casa nerazzurra

Calciomercato Inter, sono ben sei i giocatori nerazzurri che rischiano di lasciare il capoluogo lombardo: le ultime. Sono sei i giocatori dell’ Inter in scadenza al prossimo 30 giugno 2026 e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, solo uno potrebbe proseguire la propria avventura in nerazzurro. Tra i nomi più importanti figurano Yann Sommer, estremo difensore svizzero, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista offensivo armeno, Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, punti fermi della difesa nerazzurra. La situazione contrattuale di questi giocatori è sotto stretta osservazione da parte della dirigenza guidata da Damien Comolli, che dovrà decidere se proporre eventuali rinnovi o liberare i calciatori, liberando così cifre importanti da reinvestire sul mercato estivo 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sei giocatori in scadenza di contratto: allarme in casa nerazzurra

