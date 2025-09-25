Calciomercato Inter no a Hojlund per trattenere Pio Esposito | la mossa dell’estate nerazzurra

L’ Inter durante l’ultima estate di mercato ha deciso di confermare e blindare il gioiello di casa Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005, il più piccolo dei fratelli Esposito, dopo l’ultima stagione in prestito allo Spezia in Serie B con 19 gol realizzati, è stato richiamato alla base per restarci. Una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, no a Hojlund per trattenere Pio Esposito: la mossa dell’estate nerazzurra

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

$Inter , $Bonny verso il ritorno in gruppo dopo il problema alla caviglia: cosa filtra in vista del $Cagliari calciomercato.com/liste/inter-bo… - X Vai su X

Il possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter non molla Hojlund: incontro a breve, ma lo United chiede 45 milioni; Calciomercato: il Milan preferisce Hojlund a Vlahovic e spiazza la Juve che resta prigioniera del serbo. Le...; L'attacco il primo problema per Chivu, Hojlund e Bonny le possibili soluzioni.

Inter Hojlund, è tutto vero: colpo di scena, Ausilio lo ha chiamato - La rivelazione sul mercato dell'Inter riguarda Hojlund, monitorato per diverso tempo e infine trasferitosi al Napoli di Conte. spaziointer.it scrive

Inter, perché lo stop su Hojlund: “Ausilio lo ha chiamato al telefono e gli ha detto…” - La dirigenza ha preferito puntare sul talentino nato in casa piuttosto che puntare su Rasmus Hojlund, profilo che piaceva molto ... Segnala msn.com