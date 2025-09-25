Calciomercato Inter LIVE | cifre e dettagli dell’operazione Lookman! Tutte le informazioni
Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
#Inter, chi è il titolare tra Mkhitaryan e Sucic per Chivu https://calciomercato.com/liste/inter-chi-e-il-titolare-tra-mkhitaryan-e-sucic-per-chivu/blte234c659649a03a9… - X Vai su X
Il possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato, tutte le notizie di sabato 30 agosto - “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. Si legge su calciomercato.it
Calciomercato Inter, con un'offerta di 20-25 milioni Pavard può partire. Leoni o De Winter per sostituirlo - La concorrenza è molto alta: Milan (che potrebbe cedere Thiaw e incassare 35 milioni ... Lo riporta ilmessaggero.it