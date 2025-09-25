Calciomercato Inter | Joel Ordonez in lista per la difesa occasione giovane e sostenibile
Calciomercato Inter, occhi su Ordonez: il difensore del Brugge tra le opzioni per ringiovanire la retroguardia. Tutti i dettagli Il futuro della retroguardia dell’Inter passa anche dalle valutazioni su Joel Ordonez, difensore centrale classe 2004 del Club Brugge. L’ecuadoregno, già nel giro della nazionale e protagonista in Belgio con prestazioni solide nella Jupiler Pro League, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Inter, trovato il post-Acerbi: arriva un 2004 a 30MLN - L'Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale giovane, di grande qualità e già con esperienza europea per sostituire Francesco Acerbi. Lo riporta calciomercato24.com
Calciomercato Inter, Marotta ha intenzione di comprare a tutti i costi quel difensore. Il punto - Calciomercato Inter: occhi puntati su Joel Ordóñez, il giovane talento del Brugge Il calciomercato Inter non si ferma mai, nemmeno a sessione chiusa. Da calcionews24.com