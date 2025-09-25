Calciomercato Inter interesse per la stellina del River Plate Ian Subiabre | la situazione

Ilprimatonazionale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli occhi degli uomini mercato dell’ Inter si sono rivolti, ancora una volta, in Argentina. La società di viale della Liberazione guarda già al futuro. Il club nerazzurro, infatti, ha messo nel mirino l’ala destra argentina classe 2007, Ian Subiabre, in forza al River Plate. La giovanissima stella argentina ha praticamente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter interesse per la stellina del river plate ian subiabre la situazione

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, interesse per la stellina del River Plate Ian Subiabre: la situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

calciomercato inter interesse stellinaCalciomercato Inter, Romano sicuro “Interesse reale”: il retroscena - Il sogno per il mercato estivo: l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sgancia la bomba sulla passata finestra di mercato ... spaziointer.it scrive

L’Inter piazza l’ultimo colpo di calciomercato: “Ecco chi prenderà” - Grazie ad una prestazione importante sotto tutti i punti di vista, l’Inter è riuscita ad archiviare la pratica Torino in meno di un tempo, calando un pokerissimo che ha certificato in maniera evidente ... Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Interesse Stellina