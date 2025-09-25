Gli occhi degli uomini mercato dell’ Inter si sono rivolti, ancora una volta, in Argentina. La società di viale della Liberazione guarda già al futuro. Il club nerazzurro, infatti, ha messo nel mirino l’ala destra argentina classe 2007, Ian Subiabre, in forza al River Plate. La giovanissima stella argentina ha praticamente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, interesse per la stellina del River Plate Ian Subiabre: la situazione