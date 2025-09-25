Calciomercato Inter interesse per la stellina del River Plate Ian Subiabre | la situazione
Gli occhi degli uomini mercato dell’ Inter si sono rivolti, ancora una volta, in Argentina. La società di viale della Liberazione guarda già al futuro. Il club nerazzurro, infatti, ha messo nel mirino l’ala destra argentina classe 2007, Ian Subiabre, in forza al River Plate. La giovanissima stella argentina ha praticamente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
?#Calciomercato #Inter, assalto del #Chelsea a #Bastoni: le cifre dell'offerta - X Vai su X
Il possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, Romano sicuro “Interesse reale”: il retroscena - Il sogno per il mercato estivo: l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sgancia la bomba sulla passata finestra di mercato ... spaziointer.it scrive
L’Inter piazza l’ultimo colpo di calciomercato: “Ecco chi prenderà” - Grazie ad una prestazione importante sotto tutti i punti di vista, l’Inter è riuscita ad archiviare la pratica Torino in meno di un tempo, calando un pokerissimo che ha certificato in maniera evidente ... Lo riporta calciomercato.it