25 set 2025

Una domenica pomeriggio di sport si è trasformata in tragedia. Il giovane attaccante Billy Vigar, appena 21 anni, è morto a seguito delle gravi conseguenze riportate dopo un incidente durante la partita tra Chichester City e Wingate & Finchley, valida per l’ Isthmian Premier Division, campionato semiprofessionistico inglese. Secondo le prime ricostruzioni, Vigar avrebbe battuto violentemente la testa contro una superficie dura a bordo campo. L’impatto è stato devastante: il calciatore è stato soccorso immediatamente e trasferito in ospedale con l’elisoccorso, ma le cure dei medici non sono riuscite a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Calcio sotto shock: muore a 21 anni l'ex promessa dell' Arsenal, incidente atroce in campo

