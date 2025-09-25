Calcio sotto shock | muore a 21 anni l’ex promessa dell’ Arsenal incidente atroce in campo
Una domenica pomeriggio di sport si è trasformata in tragedia. Il giovane attaccante Billy Vigar, appena 21 anni, è morto a seguito delle gravi conseguenze riportate dopo un incidente durante la partita tra Chichester City e Wingate & Finchley, valida per l’ Isthmian Premier Division, campionato semiprofessionistico inglese. Secondo le prime ricostruzioni, Vigar avrebbe battuto violentemente la testa contro una superficie dura a bordo campo. L’impatto è stato devastante: il calciatore è stato soccorso immediatamente e trasferito in ospedale con l’elisoccorso, ma le cure dei medici non sono riuscite a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
