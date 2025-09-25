Calcio serie C ennesima tegola per il Grifo | lesione muscolare per Angella
Si sperava fosse soltanto una contrattura, ma il bollettino medico non ha lasciato spazio a speranze di sorta.Gabriele Angella, uscito anzitempo nel corso del match contro la Sambendettese (che ironia della sorte era ancora sull'1-1), ha rimediato una lesione muscolare di basso grado al bicipite. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Tau Calcio, una fucina di talenti. Gli attaccanti tutti in serie C
Il Brescia Calcio non è ammesso alla serie C: cancellati 114 anni di storia del club
Calcio Serie D – Cassino, sconfitto 2-1 in Sardegna | www.tg24.info/sport #Cassino #cassinocalcio #SERIED - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO SERIE C SKI WIFI - Il @LRVicenza nella ripresa cala il tris vincente alla @aurorapropatria Giovedì sera inedita trasferta in casa delle Dolomiti Bellunesi: fischio d'inizio alle ore 20.45! https://sportvicentino.it/2025/09/21/lr-vicenza-pro-patria-la-diretta-da - X Vai su X
Serie C, col Renate l’Ospitaletto cerca la prima vittoria: la diretta - Orange reduci dalla sconfitta nel derby con il Lumezzane ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Calcio serie C, ennesima serata amara per il Grifo. Cangelosi: "Io in discussione? Sempre stato" - Severa l'analisi di Angella: "Se si deve stare al campo cinque ore si fa" ... Riporta perugiatoday.it