Calcio serie C ennesima tegola per il Grifo | lesione muscolare per Angella

Si sperava fosse soltanto una contrattura, ma il bollettino medico non ha lasciato spazio a speranze di sorta.Gabriele Angella, uscito anzitempo nel corso del match contro la Sambendettese (che ironia della sorte era ancora sull'1-1), ha rimediato una lesione muscolare di basso grado al bicipite. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it