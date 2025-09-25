Calcio serie C ennesima tegola per il Grifo | lesione muscolare per Angella

Perugiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sperava fosse soltanto una contrattura, ma il bollettino medico non ha lasciato spazio a speranze di sorta.Gabriele Angella, uscito anzitempo nel corso del match contro la Sambendettese (che ironia della sorte era ancora sull'1-1), ha rimediato una lesione muscolare di basso grado al bicipite. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

