Calcio serie C contro la Pianese atteso un Perugia con delle importanti novità
Arriva Piero Braglia e riapre gli allenamenti al pubblico. È questo il tratto principale di discontinuità con la precedente gestione: è accaduto ieri con una sgambata contro la Primavera ed è accaduto oggi per l'antivigilia della decisiva sfida con la Pianese.Il tecnico è stato chiaro: per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Tau Calcio, una fucina di talenti. Gli attaccanti tutti in serie C
Il Brescia Calcio non è ammesso alla serie C: cancellati 114 anni di storia del club
https://youtu.be/BD1y7jVWSyQ Calcio Serie D Gir. G 4° giornata Anzio Calcio 1924 Nocerina 1910 Le immagini della gara #DirectaSport Vai su Facebook
CALCIO SERIE C SKI WIFI - Il @LRVicenza nella ripresa cala il tris vincente alla @aurorapropatria Giovedì sera inedita trasferta in casa delle Dolomiti Bellunesi: fischio d'inizio alle ore 20.45! https://sportvicentino.it/2025/09/21/lr-vicenza-pro-patria-la-diretta-da - X Vai su X
Serie C, un pareggio e una vittoria - Biancoverdi in vantaggio con Tirelli, passano appena 4 minuti e arriva il par ... Segnala rainews.it
Risultati Serie C, classifica/ Colpo esterno del Crotone! Diretta gol live score (oggi 24 settembre 2025) - Risultati Serie C, classifica e diretta gol live score oggi mercoledì 24 settembre 2025 delle partite per la sesta giornata del girone C. Si legge su ilsussidiario.net